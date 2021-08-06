Газизов считает, что «Уфа» упустила победу в матче с «Локомотивом»

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Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал результат домашнего матча с «Локомотивом» (1:1) в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газизов считает, что «Уфа» упустила победу в матче с «Локомотивом»
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Матч принёс мне положительные эмоции: мы играли на победу, показывали хорошую игру. Думаю, что первые три матча мы провели на хорошем уровне. Пока ещё не до конца нам везёт. Хотя и ничья, но мне кажется, что мы были ближе к победе, упустили её. Что же касается трансферов, то всё может быть. Зарплаты у нас явно неинтересные для многих футболистов, но всё может быть», — цитирует Газизова Sport24.

Начиная с концовки первого тайма хозяева вели в счёте 1:0 и имели на одного футболиста больше, но не сумели довести матч до победы.

Ранее Николич отказался комментировать работу судей в матче с «Уфой».

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