Президент «Барселоны» сделал важное заявление об уходе Месси

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что аргентинский нападающий Лионель Месси не сможет остаться в каталонском клубе.
Президент «Барселоны» сделал важное заявление об уходе Месси
  • Reuters

«Несколько часов назад я общался с Лео и его отцом Хорхе. Нет никаких шансов, что он останется в клубе. Это невозможно из-за финансовых правил. Очень жаль, но всё так. Новая эра», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Каталонский клуб был готов подписать новый контракт с Месси, однако стороны не смогли согласовать его с экономическими и структурными правилами Ла Лиги.

34-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 36 трофеев. На его счету 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. Летом 2020 года аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпустить его. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее президент Лапорта рассказал, как узнал, что каталонский клуб не сможет подписать новый контракт с Лионелем Месси.

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