Пуйоль обратился к Месси после после объявления «Барселоны» об уходе игрока
«Большое спасибо за всё, Лео. Мы никогда не сможем поблагодарить тебя за всё то, что ты нам дал, я желаю тебе всего наилучшего», — написал Пуйоль в Instagram.
5 августа «Барселона» официально объявила, что Месси не останется в команде. Говорилось, что клуб и сам футболист хотели продлить контракт, но из-за строгих финансовых правил и ограничений Примеры это оказалось невозможным. Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня 2021 года. 34-летний аргентинец защищал цвета каталонцев на протяжении всей карьеры, а за основу он дебютировал в 2003 году.
Ранее сообщалось, что Месси ведёт переговоры с ПСЖ.