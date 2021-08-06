Пуйоль обратился к Месси после после объявления «Барселоны» об уходе игрока

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на информацию об уходе нападающего команды Лионеля Месси.

«Большое спасибо за всё, Лео. Мы никогда не сможем поблагодарить тебя за всё то, что ты нам дал, я желаю тебе всего наилучшего», — написал Пуйоль в Instagram.

5 августа «Барселона» официально объявила, что Месси не останется в команде. Говорилось, что клуб и сам футболист хотели продлить контракт, но из-за строгих финансовых правил и ограничений Примеры это оказалось невозможным. Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня 2021 года. 34-летний аргентинец защищал цвета каталонцев на протяжении всей карьеры, а за основу он дебютировал в 2003 году.

Ранее сообщалось, что Месси ведёт переговоры с ПСЖ.