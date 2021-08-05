Будунов — о золоте Угуева на ОИ: дагестанская школа борьбы находится на высочайшем уровне

Короткая ссылка
Заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан Будун Будунов прокомментировал победу борца вольным стилем Заура Угуева на Олимпиаде в Токио.
Будунов — о золоте Угуева на ОИ: дагестанская школа борьбы находится на высочайшем уровне
  • РИА Новости

«Очень счастливы, что Заур стал олимпийским чемпионом. Эмоции только положительные после его схватки. Он молодец, достойно выступил в Токио и доказал, что дагестанская школа борьбы находится на высочайшем уровне. Сегодня он выполнил тренерскую установку: всё контролировал, провёл схватку уверенно и заслуженно победил», — цитирует Будунова РИА Новости.

Угуев одержал победу над представителем Индии Рави Кумаром Дахия в схватке за золото в весовой категории до 57 кг.

Ранее сообщалось, что россиянин Артур Найфонов победил Жавраила Шапиева из Узбекистана в схватке за бронзу в весовой категории до 85 кг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить