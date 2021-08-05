Будунов — о золоте Угуева на ОИ: дагестанская школа борьбы находится на высочайшем уровне

Заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан Будун Будунов прокомментировал победу борца вольным стилем Заура Угуева на Олимпиаде в Токио.

«Очень счастливы, что Заур стал олимпийским чемпионом. Эмоции только положительные после его схватки. Он молодец, достойно выступил в Токио и доказал, что дагестанская школа борьбы находится на высочайшем уровне. Сегодня он выполнил тренерскую установку: всё контролировал, провёл схватку уверенно и заслуженно победил», — цитирует Будунова РИА Новости.

Угуев одержал победу над представителем Индии Рави Кумаром Дахия в схватке за золото в весовой категории до 57 кг.

Ранее сообщалось, что россиянин Артур Найфонов победил Жавраила Шапиева из Узбекистана в схватке за бронзу в весовой категории до 85 кг.