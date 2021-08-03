Нурмагомедов рассказал о главных задачах своего промоушена EFC

Владелец Eagle Fighting Championship (EFC), экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что перед его лигой не стоит задача соревноваться с другими промоушенами.

«Bellator — это очень хороший уровень, владельцы лиги миллиардеры. Приблизиться к Bellator будет очень тяжело, чтобы это сделать, нужны не миллионы, а миллиарды долларов. У нас нет такой задачи — стать первыми, вторыми, третьими. Наша задача — создать площадку, на которой будут обкатываться молодые бойцы, которые будут получать возможность проявить себя», — рассказал Нурмагомедов после турнира EFC 38.

32-летний экс-чемпион UFC стал владельцем промоушена после того, как объявил о завершении карьеры.

Ранее менеджер Нурмагомедова опроверг слова дос Аньоса о возможном возвращении российского бойца.