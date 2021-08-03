CAS рассмотрит дело о недопуске украинского легкоатлета до ОИ в Токио
Как сообщается на сайте CAS, 1 августа украинский легкоатлет подал апелляцию на решение Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU), который не допустил его до Олимпийских игр в Токио из-за предполагаемого несоблюдения антидопинговых требований Всемирной легкоатлетической ассоциации (WA).
Коллегия арбитров рассмотрит дело Коваленко 3 августа.
Соревнования по спортивной ходьбе на 20 километров на Олимпиаде в Токио пройдут 5 августа.
Ранее сообщалось, что Global Athlete призывает МОК приостановить работу НОК Белоруссии.