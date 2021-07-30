Орябинская о словах американской гребчихи: отвечать на эти провокации смысла нет
«После вчерашнего я первый раз слышу этот комментарий. Еще не все новости до меня дошли. Конечно, не очень приятно такое слушать. Мы прошли все этапы соревнований», — приводит слова Орябинской «Матч ТВ».
По её словам, ей удивительно слышать подобное, так как она и её напарница Василиса Степанова показали в честной борьбе, что были сильнее соперниц.
«Я не сторонник каких-то конфликтов, наши результаты говорят сами за себя. Отвечать на эти провокации смысла нет. Да, мы появились в двойке именно в этом году, но до этого мы выступали на других соревнованиях и в других классах. У нас есть призы различных международных соревнований», — сказала Орябинская.
Она также подчеркнула, что Калмо высказала своё личное мнение, с которым многие не согласятся.
Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебро Олимпийских игр в академической гребле, после чего Калмо и выразила своё недовольство.
Ранее глава ОКР отреагировал на слова гребчихи из США об успехе россиян на Олимпиаде.