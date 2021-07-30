Орябинская о словах американской гребчихи: отвечать на эти провокации смысла нет

Серебряный призёр Игр в Токио по академической гребле россиянка Елена Орябинская прокомментировала слова американки Меган Калмо, которая заявила, что ей противны медали российских спортсменов, так как их команда не должна была участвовать на Олимпиаде.

«После вчерашнего я первый раз слышу этот комментарий. Еще не все новости до меня дошли. Конечно, не очень приятно такое слушать. Мы прошли все этапы соревнований», — приводит слова Орябинской «Матч ТВ».

По её словам, ей удивительно слышать подобное, так как она и её напарница Василиса Степанова показали в честной борьбе, что были сильнее соперниц.

«Я не сторонник каких-то конфликтов, наши результаты говорят сами за себя. Отвечать на эти провокации смысла нет. Да, мы появились в двойке именно в этом году, но до этого мы выступали на других соревнованиях и в других классах. У нас есть призы различных международных соревнований», — сказала Орябинская.

Она также подчеркнула, что Калмо высказала своё личное мнение, с которым многие не согласятся.

Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебро Олимпийских игр в академической гребле, после чего Калмо и выразила своё недовольство.

Ранее глава ОКР отреагировал на слова гребчихи из США об успехе россиян на Олимпиаде.