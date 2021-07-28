Германия не вышла в плей-офф мужского футбольного турнира ОИ

Сборная Германии сыграла вничью с национальной командой Кот-д'Ивуара в матче группового этапа мужского футбольного турнира летних Олимпийских игр в Токио.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

За сборную Германии забил Эдуард Лёвен. Автогол в пассиве Беньямина Хенрикса.

В параллельном матче Бразилия победила Саудовскую Аравию со счётом 3:1.

Таким образом? сборные Бразилии и Кот-д'Ивуара вышли в плей-офф с первого и второго места в группе D, набрав 7 и 5 очков соответственно. Германия, являющаяся серебряным призёром Игр-2016, с 4 очками и Саудовская Аравия, не набравшая очков, завершили выступление на Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что Бразилия не сумела обыграть Кот-д'Ивуар на мужском футбольном турнире ОИ.