Германия не вышла в плей-офф мужского футбольного турнира ОИ
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 1:1.
За сборную Германии забил Эдуард Лёвен. Автогол в пассиве Беньямина Хенрикса.
В параллельном матче Бразилия победила Саудовскую Аравию со счётом 3:1.
Таким образом? сборные Бразилии и Кот-д'Ивуара вышли в плей-офф с первого и второго места в группе D, набрав 7 и 5 очков соответственно. Германия, являющаяся серебряным призёром Игр-2016, с 4 очками и Саудовская Аравия, не набравшая очков, завершили выступление на Олимпиаде.
Ранее сообщалось, что Бразилия не сумела обыграть Кот-д'Ивуар на мужском футбольном турнире ОИ.