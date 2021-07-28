World Athletics обсудит вопрос восстановления статуса ВФЛА на конгрессе в ноябре

Президент World Athletics Себастьян Коу сообщил, что вопрос восстановления в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) будет обсуждаться на ноябрьском конгрессе организации.

«Мы получили обновлённую информацию от рабочей группы, которая отметила, что в процессе восстановления ВФЛА виден свет в конце тоннеля. Дисквалификация сохраняется. Решение, которое будет принято советом на следующем заседании, будет передано конгрессу, который соберётся в ноябре. Он даст ему оценку», — приводит слова Коу ТАСС.

Заседание совета World Athletics пройдёт 28—29 июля.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

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