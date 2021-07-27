Тарпищев считает, что организаторам следовало перенести все теннисные матчи игрового дня на Играх

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал изменении в расписании матчей игрового дня теннисного турнира летних Олимпийских игр в Токио.

«Из-за тайфуна все утренние матчи теннисного турнира были немного сдвинуты по времени, кроме игр на крытом центральном корте. Это, кстати, не так плохо для нас — ребята получили возможность передохнуть. Но было бы еще лучше, если бы был отменен весь день. Тогда бы удалось полностью восстановиться и отдохнуть», — приводит слов Тарпищева ТАСС.

На 27 июля запланированы матчи Аслана Карацева, Карена Хачанова и Анастасии Павлюченковой

Ранее сообщалось, что матчи на олимпийском теннисном турнире отложены из-за дождя.