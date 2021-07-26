Глава РФС: я по-прежнему против совмещения, но мы пошли навстречу Карпину

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков после подписания контракта с новым главным тренером сборной России Валерием Карпиным заявил, что является противником совмещения.

«Моё отношение не изменилось: по-прежнему являюсь противником совмещения, но когда мы говорим о продолжительной работе. В данном случае контракт краткосрочен. Это другая история. Мы пошли навстречу пожеланиям Карпина, понимая его ситуацию и его желание не оставлять «Ростов», который мог потерять тренера перед началом сезона», — сказал Дюков на пресс-конференции.

По его словам, РФС и Карпин обсуждали соглашение достаточно детально, а также подробно говорили об организации работы.

«На данный момент не вижу угроз и рисков, если мы говорим о небольшом цикле. Ставим задачу отбора на ЧМ. Можно пройти или нет, но фактор совмещения точно не станет определяющим в плане результата. Скорее, другие факторы способны оказать большее влияние. Но если ещё раз об этом говорить, то на продолжительный период совмещать — неправильно», — добавил Дюков.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, контракт будет действовать до 31 декабря. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее Карпин поблагодарил РФС за оказанное доверие.