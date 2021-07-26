Шипулин: важно нести флаг страны в душе на любом соревновании

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин высказался о российских спортсменах, которые выступают на Олимпийских играх в Токио без флага страны.

«Я знаю не понаслышке, как трудно, когда едешь на соревнования наивысшего уровня без флага, без гимна. Это в корне неправильно. Существуют определённые политические амбиции у некоторых стран, однако спортсмены от этого страдать не должны. Мы всегда говорим, что спорт должен находиться вне политики, а здесь наблюдаем совершенно обратное. Важно сделать по высшему разряду всё, что они умеют. Нести флаг страны в душе на любом соревновании, а на пьедесталах петь слова нашего гимна. Конечно, им необходимо максимально абстрагироваться от того негатива, который может быть на протяжении Олимпиады. Не исключаю вероятности каких-то подлых провокаций и подковёрных интриг со стороны представителей некоторых зарубежных государств. Но наши спортсмены — очень сильные ребята», — цитирует Шипулина пресс-служба «Единой России».

Россия из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) до декабря 2022 года не имеет права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом и со своим гимном.

Ранее Чесноков раскритиковал МОК за отсутствие флага России на ОИ в Токио.