Талалаев: рад, что «Ахмат» смог добиться победы в тяжёлом матче

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (2:1).

«Я поздравляю «Ахмат» с победой. Хорошая игра также со стороны «Крыльев Советов». Рад, что наша команда смогла добиться победы в тяжёлом матче. Мы и по ударам превзошли соперника, и по возможностям забить. Наверное, мы были ближе к третьему мячу, чем «Крылья» — к тому, чтобы забить второй. Мне очень понравилось. По-моему, мы были сильны сегодня именно командой. Были ли планы мощно прессинговать с первых минут встречи? Ну вы видели, что мы забили голы после отборов на чужой половине и в средней части поля. Был план и на второй тайм продолжить прессинг, но не все планы сбываются. Ещё раз отмечу качественную игру «Крыльев Советов», которые всегда в футбол играют», — цитирует слова Талалаева пресс-служба самарского клуба.

Ранее Осинькин высказался о поражении «Крыльев Советов» в матче с «Ахматом».