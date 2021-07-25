Осинькин высказался о поражении «Крыльев Советов» в матче с «Ахматом»

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от грозненского «Ахмата» (1:2) в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы играли по счёту правильно. У нас был отрезок, который мне не очень понравился, сразу после второго пропущенного гола. В тот момент мы не сразу включились в свою игру. Дальше мы играли достаточно хорошо. Прессинг «Ахмата»? Два-три эпизода не были такими, что мы совсем к ним не были готовы. Первый мяч — это несчастный случай, второй — индивидуальные действия, очень удачная доставка по флангу. Мы должны были под давлением сыграть чуть лучше. Наверное, нам нужно было войти в чемпионат, понимая, что такая плотная агрессивная игра будет не единичным случаем, а всегда», — приводит слова Осинькина Sportbox.ru.

«Крылья Советов» по итогам прошлого сезона вышли в РПЛ из Футбольной национальной лиги.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче первого тура РПЛ.

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