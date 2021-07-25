Алексеев недоволен судейством матча женских сборных России и Бразилии по гандболу на ОИ

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Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев прокомментировал ничейный исход матча с командой Бразилии на групповом этапе Олимпиады в Токио.

«Хотелось бы начать с победы. Но ничья — это не поражение. Вся борьба ещё впереди. Немного недоволен работой судей по горячим следам. На мой взгляд, нам давали много семиметровых, но надо посмотреть. Это очень сложные, тонкие моменты», — приводит слова Алексеева «Чемпионат».

Он отметил, что команда настраивается на победу в каждом своём матче, но на Олимпиаде не будет проходных игр.

«Следующий матч у нас со Швецией. Мы совсем недавно с ней встречались. Это очень ровная команда, которую мы очень хорошо знаем. Это очень хорошо укомплектованная сборная, без слабых мест. В Скандинавии умеют играть в гандбол. Не буду раскрывать, что мы подготовим, но я могу сказать, что мы будем исходить из своих сильных сторон», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что российские гандболистки сыграли вничью с бразильянками на старте ОИ в Токио.

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