Австралийская триатлонистка Лири введена в искусственную кому после падения с велосипеда

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Известная австралийская триатлонистка Алекса Лири была экстренно госпитализирована после падения с велосипеда.

Об этом сообщает news.com.au. 19-летняя спортсменка вылетела на обочину, после того как случайно зацепила велосипед напарника по тренировке. В результате падения у Лири диагностированы переломы лопатки, ребер и запястья, а также сотрясение мозга и коллапс лёгкого. Спортсменка был введена в искусственную кому, врачи говорят об опасности образования тромбов в мозгу девушки.

Лири считается восходящей звездой триатлона. В 2019 и 2020 годах она выигрывала юниорские чемпионаты Австралии и представляла свою страну в финале ITU World Triathlon Series в 2019-м, где заняла второе место в классе U-19.

Ранее Матыцин заявил, что Суперсерия придаст дополнительный импульс развитию триатлона в России.

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