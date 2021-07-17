Наумов высказал мнение об игре «Локомотива» в матче за Суперкубок России с «Зенитом»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение команды от петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России по футболу.

«Мне показалось, что тяжеловаты были футболисты, видимо, не отошли ещё от сборов. Видимо, это сыграло свою роль. «Локомотив» вышел тяжеловат, и на фоне «Зенита», который ловил кураж в игре, команда Николича вела какую-то рутинную, тяжёлую работу. И это всё повлияло на результат», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».

«Локомотив» проиграл «Зениту» со счётом 0:3.

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля. «Локомотив» первый матч проведёт 24 июля, на своём поле приняв тульский «Арсенал».

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин разочарован игрой «Локомотива» в матче за Суперкубок России с «Зенитом».