Дриусси: я рад, что «Зенит» сумел завоевать ещё один титул

Аргентинский полузащитник «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал победу над московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России по футболу.

«Мы уже примерно месяц находились в процессе подготовки к сезону, настраивались на эту игру. Мне кажется, мы провели отличный матч — соперник был очень сложный, но мы выполнили всё, что отрабатывали на сборах. Рад, что мы сумели завоевать ещё один титул», — приводит слова Дриусси «Матч ТВ».

Он отметил, что не получал особых заданий от тренерского штаба на матч.

«Просто я, когда оказываюсь на поле, стараюсь отдавать всего себя ради своих партнёров по команде, ради нашей большой семьи, которой является «Зенит». Когда мне удаётся начать с первых минут, это дополнительная мотивация для меня. Сегодня я просто делал то, что делаю обычно: выкладывался на полную. Счастлив, что сегодня мои усилия привели к победе», — добавил аргентинец.

«Зенит» победил «Локомотив» со счётом 3:0 и во второй раз подряд выиграл Суперкубок России.

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля. «Зенит» первый матч проведёт 24 июля, на выезде сыграв с «Химками».

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