Семак высказался об игре «Зенита» в матче за Суперкубок России с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России по футболу.

«Что касается первого тайма, всё было не так просто. Мы входили в игру, это связано с функциональным состоянием, оно было не самым лучшим. Во втором тайме движение со стороны смотрелось лучше. Создавали хорошие моменты. Я рад, что команда смогла победить в сложном, непростом матче. Огромное спасибо каждому, кто вышел и помог добыть победу для клуба, для команды, для болельщиков. Сегодня мы рады этой победе, но завтра начнём готовиться к чемпионату», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Он также высказался об игре своих подопечных в прессинге.

«Думаю, прессинг фрагментарный был. В первом тайме достаточно много оборонялись, делали это хорошо. Были у нас проблемы против быстрых контратак «Локо», в чём он очень силен. Хорошие игроки, они создали определённые проблемы. Будем работать над всеми компонентами игры, чтобы она была цельная, качественная и давала результат», — добавил специалист.

«Зенит» победил «Локомотив» со счётом 3:0.

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля. «Зенит» первый матч проведёт 24 июля, на выезде сыграв с «Химками».

Ранее сообщалось, что Марко Николич объяснил проигрыш «Зениту» в матче за Суперкубок перестройкой в «Локомотиве».