«Зенит» обыгрывает «Локомотив» после первого тайма матча за Суперкубок России

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Петербургский «Зенит» ведёт в счёте по итогам первого тайма матча за Суперкубок России по футболу с московским «Локомотивом».
«Зенит» обыгрывает «Локомотив» после первого тайма матча за Суперкубок России
  • @fclokomotiv
  • Reuters

Первые 45 минут встречи, проходящей на стадионе «Калининград», завершились со счётом 1:0 в пользу «Зенита».

Автором единственного гола стал Далер Кузяев, отличившийся на 27-й минуте.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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