«Зенит» обыгрывает «Локомотив» после первого тайма матча за Суперкубок России

Петербургский «Зенит» ведёт в счёте по итогам первого тайма матча за Суперкубок России по футболу с московским «Локомотивом».

@fclokomotiv

Reuters

Первые 45 минут встречи, проходящей на стадионе «Калининград», завершились со счётом 1:0 в пользу «Зенита». Автором единственного гола стал Далер Кузяев, отличившийся на 27-й минуте. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.