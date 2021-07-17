«Зенит» обыгрывает «Локомотив» после первого тайма матча за Суперкубок России
Петербургский «Зенит» ведёт в счёте по итогам первого тайма матча за Суперкубок России по футболу с московским «Локомотивом».
- @fclokomotiv
- Reuters
Первые 45 минут встречи, проходящей на стадионе «Калининград», завершились со счётом 1:0 в пользу «Зенита».
Автором единственного гола стал Далер Кузяев, отличившийся на 27-й минуте.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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