Выявлен первый случай заболевания коронавирусом на ОИ в Токио среди членов МОК
- Reuters
Как сообщает Inside the Games, Ю Сын Мин получил положительный результат теста на коронавирус по прибытии в аэропорт Нариты, после чего был изолирован и, вероятно, пропустит Игры.
Отмечается, что чемпион Игр 2004 года по настольному теннису не примет участия в двухдневной сессии МОК, которая состоится в Токио на следующей неделе.
По словам самого Ю Сын Мина, он был дважды вакцинирован и дважды получал отрицательные результаты тестов, прежде чем покинуть Южную Корею и отправиться в Токио.
Ранее сообщалось, что в Олимпийской деревне в Токио выявили первый случай заболевания коронавирусом.