Выявлен первый случай заболевания коронавирусом на ОИ в Токио среди членов МОК

Член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета стал первым представителем МОК, который получил положительный результат теста на коронавирус по прибытии в Японию на летние Олимпийские игры.

Как сообщает Inside the Games, Ю Сын Мин получил положительный результат теста на коронавирус по прибытии в аэропорт Нариты, после чего был изолирован и, вероятно, пропустит Игры.

Отмечается, что чемпион Игр 2004 года по настольному теннису не примет участия в двухдневной сессии МОК, которая состоится в Токио на следующей неделе.

По словам самого Ю Сын Мина, он был дважды вакцинирован и дважды получал отрицательные результаты тестов, прежде чем покинуть Южную Корею и отправиться в Токио.

Ранее сообщалось, что в Олимпийской деревне в Токио выявили первый случай заболевания коронавирусом.