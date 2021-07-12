Матыцин оценил готовность российских спортсменов к Олимпиаде в Токио

«Верим, что российские спортсмены эмоционально готовы к Олимпийским играм. Прогнозы давать сложно, потому что был очень непредсказуемый сезон. Не было фактически регулярного международного календаря, все спортсмены готовились в разных условиях, очень жёсткий регламент, связанный с ограничениями из-за коронавируса в Токио. Но то, что я видел, даёт надежду, что олимпийцы подготовлены хорошо и гордятся, что представляют Россию. Будем надеяться только на победу», — цитирует ТАСС Матыцина.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее Бах заявил о недопустимости политических протестов на Олимпиаде в Токио.