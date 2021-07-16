Геркус: мы очень драматично смотрим на сборную, привыкли делать трагедию

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение о возможных кандидатах на пост главного тренера национальной сборной России по футболу.

«Лучше спешить с тренером. Наша публика не даст строить команду. Они сожрут с потрохами. Не попасть на ЧМ-2022 ради строительства команды? Большинство выберет поехать на турнир. Потом, правда, будут плеваться, что снова не вышли. На самом деле, мы выходили только один раз. Мы очень драматично смотрим на сборную, привыкли делать трагедию», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

Он отметил, что склоняется к варианту с зарубежным специалистом.

«Тедеско? Я бы сомневался на его счёт, потому что он молодой и не работал со сборной. Нужно быть гиперавторитетным. Пожилые, как правило, более успешны. Это особое искусство. Я бы попытался украсть тренера у Бельгии. Мартинеса бы с радостью взял. Петкович? Он хорош. Знает русский язык. Когда читал про него, думал, почему его никогда нет на ростере», — добавил Геркус.

Предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который возглавлял команду с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 сборная под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

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