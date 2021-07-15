СМИ: Сауль пожаловался болельщику, что его выгоняют из «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес пожаловался одному из болельщиков, что его выгоняют из клуба.

Как сообщает Cadena Ser, после тренировки, на которой Сауль работал отдельно от команды, он подошёл к группе фанатов, чтобы сфотографироваться и раздать автографы, и в ответ на вопрос одного из них про его возможный уход хавбек сказал: «Они меня выгоняют, друг».

По информации СМИ, Сауль может быть обменян в каталонскую «Барселону» на Антуана Гризманна.

26-летний испанец является воспитанником «Атлетико» и играет за основную команду с 2011 года. В общей сложности в его активе 43 гола и 19 результативных передач в 337 матчах.

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