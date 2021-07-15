СМИ: Сауль пожаловался болельщику, что его выгоняют из «Атлетико»

Короткая ссылка
Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес пожаловался одному из болельщиков, что его выгоняют из клуба.
СМИ: Сауль пожаловался болельщику, что его выгоняют из «Атлетико»
  • Reuters
  • © Sergio Perez

Как сообщает Cadena Ser, после тренировки, на которой Сауль работал отдельно от команды, он подошёл к группе фанатов, чтобы сфотографироваться и раздать автографы, и в ответ на вопрос одного из них про его возможный уход хавбек сказал: «Они меня выгоняют, друг».

По информации СМИ, Сауль может быть обменян в каталонскую «Барселону» на Антуана Гризманна.

26-летний испанец является воспитанником «Атлетико» и играет за основную команду с 2011 года. В общей сложности в его активе 43 гола и 19 результативных передач в 337 матчах.

Ранее сообщалось, что Паоло Мальдини подтвердил переход Жиру в «Милан».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить