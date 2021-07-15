Погачар победил на 18-м этапе «Тур де Франс»

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Словенец Тадей Погачар, выступающий за UAE Team Emirates, одержал победу на 18-м этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».
Погачар победил на 18-м этапе «Тур де Франс»
  • Reuters

Словенский велогонщик преодолел дистанцию 129,7 км за 3 часа 33 минуты 45 секунд.

Второе место с отставанием в 2 секунды занял датчанин Йонас Вингегор из Jumbo-Visma. Тройку замкнул эквадорец Ричард Карапас, представляющий INEOS, уступивший победителю этапа также 2 секунды.

Лидером генеральной классификации является словенец Погачар — 75 часов 2 секунды. Второе место — у Вингегора (+5,45). Тройку лидеров замыкает Карапас (+5,51).

Ранее сообщалось, что на «Тур де Франс» расследуют возможное использование допинга командой Bahrain Victorious.

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