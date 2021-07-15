Арустамян считает, что в списке кандидатов на пост главного тренера сборной есть разноплановые специалисты

Спортивный журналист Нобель Арустамян высказал мнение о возможных кандидатах на пост главного тренера национальной сборной России по футболу.

«Не думаю, что круг кандидатов слишком большой. Уверен, в этом списке есть два-три специалиста и они разноплановые. Условно, есть, как говорят, Курбан Бердыев, и есть, может быть, парочка иностранных тренеров. Мне любопытно узнать, какой круг иностранных тренеров. Это должен быть молодой, амбициозный, скромный по финансовым запросам специалист, либо это топ-тренер, как, например, Антонио Конте, у которого зарплата много миллионов евро. Интересно, на что ориентируется РФС в этом поиске. Посмотрим, мне кажется, список уже узкий, надо подождать ещё несколько дней, — приводит слова Арустамяна «Матч ТВ».

Предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который возглавлял команду с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 сборная под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее Александр Дюков ответил, когда РФС определится с главным тренером сборной России.