Червиченко считает, что ЦСКА рискует потерять шесть очков в случае отказа от вакцинации

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что футболисты столичного ЦСКА коллективно отказались от вакцинации от коронавируса.
Червиченко считает, что ЦСКА рискует потерять шесть очков в случае отказа от вакцинации
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Это сложнейший вопрос. Прививка была создана очень быстро. Непонятно, какие последствия могут быть после неё. Есть объективные причины не доверять нашей вакцине. ЦСКА переживает за состояние игроков, каждый игрок может по-разному отреагировать на прививку», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что «Спартак» привился неделю назад и сразу начал успешно играть. По его словам, красно-белые теперь могу хорошо выступить на европейской арене.

«Но с вакцинацией шутить не стоит. Медицинский штаб клуба должен принять решение. Если они не привьются, то потеряют шесть очков. В Краснодарский край попасть не смогут. Руководству нужно это учитывать, таковы нынешние реалии», — добавил эксперт.

Ранее в ЦСКА опровергли слухи о коллективном отказе футболистов команды от вакцинации.

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