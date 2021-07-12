Дюков: сборным России по футболу нужно чётко сформулировать свою философию

«Если взять мировой футбол, то у многих выстроены ключевые принципы организации игры, что позволяет добиваться результата», — заявил Дюков после заседания исполкома РФС.

Он отметил, что ни один тренер не ставится в узкие рамки работы, а у каждой сборной свой подход к достижению результата. Игровые схемы же, как он отметил, подбираются исходя из возможностей и соперника.

«К сожалению, у наших сборных не было чётко сформулированной философии. Нам это нужно сделать. Что касается критериев, то об этом можно долго говорить. У нас есть сложности, так как нужно исходить из результата подготовки к чемпионату мира в Катаре, а на построение нужно время. Вы прекрасно знаете, по каким критериям мы оцениваем тренера», — подчеркнул Дюков.

8 июля было объявлено об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной. Он возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее, четвёртое место в группе и не попала в плей-офф на Евро-2020.

Ранее Дюков подтвердил, что Черчесов отказался от неустойки после отставки.