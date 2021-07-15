«Чемпионат»: футболисты ЦСКА в полном составе отказались от вакцинации

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Игроки московского футбольного клуба ЦСКА в полном составе отказались от вакцинации от коронавируса.
«Чемпионат»: футболисты ЦСКА в полном составе отказались от вакцинации
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Как сообщает «Чемпионат», футболистам предложили привиться во время сборов, но они приняли коллективное решение об отказе и сообщили об этом руководству. В итоге на данный момент вакцинированы только сотрудники клуба.

В минувшем сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича Влашко Влашич ответил на вопрос, ведёт ли его сын переговоры с «Миланом».

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