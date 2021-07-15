Футболист «Лорьяна» показал лицо после нападения с обливанием кислотой

Нападающий «Лорьяна» Йоан Висса опубликовал фотографию впервые после нападения.

«Бог велик. Спасибо всем за ваши сообщения поддержки, это трогает моё сердцу. Я поправляюсь, мы работаем для полного восстановления!» — написал Висса на своей странице в Instagram.

Напомним, на прошлой неделе нападающему плеснули в лицо кислотой, после чего он был доставлен в больницу с ожогом глаз. По подозрению в нападении была задержана 32-летняя женщина.

В прошедшем сезоне Висаа принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что футболист «Лорьяна» получил ожоги глаз в результате нападения с обливанием кислотой.