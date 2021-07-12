Лэмпард: усилия, которые приложила Англия, были дороги нашим сердцам

«Мы видели, как команда и футболисты росли. Мы видели, как нация растет с командой. Италия контролировала определенные элементы игры. Нужно отдать им должное — они заслужили победу. Те усилия, которые приложила Англия, были дороги нашим сердцам. Пенальти — это непростой момент, но таков характер игры», — приводит слова Лэмпарда BBC.
В финале Евро-2020 Англия проиграла Италии по пенальти со счётом 1:1 (2:3). свои удары в составе английской команды не реализовали вышедшие по ходу матча на замену Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.
Ранее сообщалось, что Гаретт Саутгейт высказался о выборе игроком на серию пенальти в финале Евро-2020 с Италией.