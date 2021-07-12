Фердинанд: игра сборной принесла Англии радость, которой не было раньше

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Бывший защитник сборной Англии Рио Ферндинанд прокомментировал поражение национальной команды от сборной Италии в финале чемпионата Европы по футболу.

«Очевидно, это огромное разочарование. Но болельщики аплодируют футболистам, как вы можете видеть. Игроки принесли нам радость, которую мое поколение и те, кто младше, никогда прежде не ощущали, смотря на сборную Англии, это точно», — приводит слова Ферндинанда BBC.

В финале Евро-2020 Англия проиграла Италии по пенальти со счётом 1:1 (2:3).

Ранее Гарри Кейн заявил, что отголоски боли от проигранного финала Евро ощущаться до конца карьеры.

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