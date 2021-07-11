Экс-футболист «Ромы» объяснил, чем сильна линия атаки сборной Италии

Экс-полузащитник «Ромы» и «Локомотива» Сергей Гуренко объяснил, чем сильна линия атаки сборной Италии в преддверии финального матча Евро-2020 с командой Англии.

Экс-полузащитник «Ромы» и «Локомотива» Сергей Гуренко объяснил, чем сильна линия атаки сборной Италии в преддверии финального матча Евро-2020 с командой Англии.

«Обратите внимание, как играет скуадра адзурра на этом турнире. Сначала команда спокойно держит мяч, а затем следует резкая передача за спину. Так что Гарри Магуайру и Джону Стоунзу придётся крайне непросто. Не люблю это слово, но у итальянцев очень креативная линия атаки. Люди готовы сыграть нестандартно. Федерико Кьеза постоянно оказывает давление. Лоренцо Инсинье из ничего может выполнить классный последний пас», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Гуренко предположил, как будут пытаться добиться преимущества в финале Евро-2020 сборные Англии и Италии.