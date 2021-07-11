Билялетдинов высказал опасение касательно финала Евро-2020

«Британцы приобретали уверенность в своих силах по ходу турнира. Естественно, теперь от них ждут только победы. Матч на «Уэмбли» решит всё. Поскольку на футболистов будет давить очень серьёзная ответственность, не исключено, что мы увидим не самый яркий финал. В первую очередь на кону окажется результат. Конёк Италии — хорошая организация обороны, а вот про Англию я такого сказать не могу, хотя они и пропустили в шести матчах первенства континента всего один мяч», — заявил бронзовый призёр Евро-2008 в интервью RT.

Ранее Билялетдинов рассказал, что в Англии все настроены на победу.