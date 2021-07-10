Оздоев: результат на Евро неудовлетворительный, но надо перестраиваться и готовиться к сезону с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев рассказал о старте подготовки к новому сезону после завершения выступлений за национальную команду на чемпионате Европы по футболу.

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев рассказал о старте подготовки к новому сезону после завершения выступлений за национальную команду на чемпионате Европы по футболу.

«Сейчас с новыми эмоциями приехал в команду — то, что произошло со сборной, осталось там. Понятно, что результат неудовлетворительный, но надо как можно быстрее перестраиваться, готовиться к сезону. У «Зенита» есть свои задачи. Мы хотим снова идти за трофеями, выиграть чемпионство, Кубок. Всё, что возможно. Это на данный момент самые важные цели», — приводит слова Оздоева «Матч ТВ».

Говоря о выступлении сборной на Евро, он отметил, что за победы и любые неудачи всегда отвечает команда.

«То есть все за всё — у нас командный вид спорта. Раз так получилось, надо переосмыслить многие вещи, понять, что произошло. И двигаться дальше», — добавил хавбек.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020 21 июня после поражения от Дании в матче третьего тура группового этапа. Оздоев принял участие во всех трёх встречах на континентальном первенстве, но не отметился результативными действиями.

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля. «Зенит» первый матч проведёт 24 июля, на выезде сыграв с «Химками».

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