Рибери заявил, что ожидал от «Фиорентины» большего уважения

Французский полузащитник Франк Рибери прокомментировал свой уход из флорентийского клуба «Фиорентина».

«Два года с «Фиорентиной», болельщиками и этим городом были замечательными. Несмотря на трудности, я встретил много замечательных людей. Жаль. Я хотел остаться в «Фиорентине» ещё на год, но такова судьба. Я всегда был в распоряжении команды и старался выкладываться на полную», — приводит слова Рибери Football Italia.

Он отметил, что никогда не критиковал клуб и сохранил о нём хорошие воспоминания.

«Пока ничего не могу сказать о будущем. «Фиорентина» — важная команда. Я приехал сюда не для того, чтобы бороться за выживание в Серии А. Это важный клуб для Италии, надеюсь, он снова станет популярным, потому что болельщики «Фиорентины» заслуживают большего. Мне было нелегко. Я выкладывался в матчах за команду. Ни с кем не общался, не получал звонков в течение трёх-четырёх недель. Я ожидал большего уважения, но это жизнь», — добавил француз.

38-летний хавбек играл за «Фиорентину» с 2019 по 2021 год, когда он покинул клуб по истечении контракта. В его активе пять голов и десять результативных передач в 51 матче за команду из Флоренции.

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