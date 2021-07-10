Раньери: «Уэмбли» будет гнать Англию вперёд, а Италия будет сражаться

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери поделился ожиданиями от встречи сборной Италии с национальной командой Англии в финале чемпионата Европы по футболу.

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери поделился ожиданиями от встречи сборной Италии с национальной командой Англии в финале чемпионата Европы по футболу.

«Крайне важно, что мы смогли вернуться на топ-уровень. Это очень важно для всей Италии, не только для фанатов. Сейчас у нас правильный менталитет. Да, есть итальянская душа: мы держимся вместе, вместе переносим тяготы, боремся. Но Манчини хочет научить игроков наслаждаться атакой, идти вперёд в любой ситуации», — приводит слова Раньери Football Italia.

Он высказал мнение, что в финале Евро Англия будет рваться в атаку, поскольку фанаты на «Уэмбли» будут гнать её.

«Но Италия постарается играть в касание, чтобы преодолеть прессинг. Думаю, шансы 50 на 50, потому что 90% «Уэмбли» будут гнать Англию вперёд, а Италия будет сражаться и стараться победить. Надеюсь, судья сработает хорошо, это очень важно», — добавил специалист.

Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Филиппо Индзаги высказал мнение, что Иммобиле забьёт победный для Италии мяч в финале Евро-2020.