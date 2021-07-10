Индзаги считает, что Иммобиле забьёт победный для Италии мяч в финале Евро-2020

Бывший нападающий сборной Италии Филиппо Индзаги поделился ожиданиями от встречи национальной команды со сборной Англии в финале чемпионата Европы по футболу.

Бывший нападающий сборной Италии Филиппо Индзаги поделился ожиданиями от встречи национальной команды со сборной Англии в финале чемпионата Европы по футболу.

«Что бы я посоветовал Чиро Иммобиле? Я бы сказал, что тот, кто способен забивать по 30 голов за сезон, особо не нуждается в советах. Сложные ситуации у меня также часто бывали, даже когда я забивал много голов. Иммобиле должен успокоиться и играть хладнокровно. Прогноз? 1:0 в нашу пользу, гол забьёт Иммобиле», — приводит слова Индзаги La Gazzetta dello Sport.

В активе Иммобиле два гола и одна результативная передача в пяти матчах на нынешнем континентальном первенстве. При этом он является одним из лидеров чемпионата по числу попыток поразить ворота соперника — 17 ударов.

Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Джорджо Кьеллини рассказал, без чего Италии не выжить, сражаясь на «Уэмбли» с Англией.