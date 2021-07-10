Сёмин: думаю, Лунёву подойдёт немецкий чемпионат

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал переход российского вратаря Андрея Лунёва в леверкузенский «Байер».

«Он перспективный вратарь, находится в хорошей физической форме. Думаю, Лунёву подойдёт немецкий чемпионат. У него есть достаточно опыта в играх европейского уровня. Главное, чтобы больше не было травм, потому что они в последнее время преследовали Андрея. Это отличное решение с его стороны. 29 лет для вратаря — возраст рассвета. Если Лунёв хорошо зарекомендует себя, может остаться в Европе надолго. Всё зависит лишь от него самого. Он должен воспользоваться каждой игровой минутой, которую ему предоставят», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Лунёв покинул петербургский «Зенит» на правах свободного агента и подписал двухлетний контракт с «Байером».

Ранее бывший вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев поддержал переход Лунёва в «Байер».