Тренер «Ахмата» рассказал о функциях Яя Туре в клубе

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Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал включение в свой штаб бывшего футболиста «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре в качестве помощника.
Тренер «Ахмата» рассказал о функциях Яя Туре в клубе
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«У нас вообще очень интернациональный штаб. Тренер по физподготовке — итальянец, аналитик — украинец, физиотерапевт из Португалии. Яя Туре ведёт три направления. Это анализ соперников, работа с молодёжью, и он знает, что такое победный дух. Он нам в большей степени для этого и нужен, чтобы команду не болтало и она могла планомерно идти по ходу сезона», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Он также отметил, что Туре полезен команде при переговорах с потенциальными игроками. Например, недавно Туре участвовал в переговорах с футболистом сборной Марокко, а тот, в свою очередь, согласился поучаствовать в сборах с «Ахматом».

Ранее Талалаев заявил, что Андрей Лунёв заслужил переход в «Байер».

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