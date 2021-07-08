Фигурист Гурейро заявил, что уже получил отрицательные результаты тестов на коронавирус

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Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду в дуэте с Тиффани Загорски, рассказал, что уже переболел коронавирусной инфекцией.
Фигурист Гурейро заявил, что уже получил отрицательные результаты тестов на коронавирус
  • Reuters
  • © Emmanuel Foudrot

«Да, в 20-х числах июня получил положительный тест. Пришлось отсидеть две недели на карантине. Уже получены отрицательные тесты, скоро приступим к тренировкам», — приводит слова Гурейро ТАСС.

30-летний уроженец Австралии выступает за Россию с 2006 года. Вместе с Загорски он в прошлом сезоне занял вторые места на российском этапе серии Гран-при и на чемпионате России, а также выиграл первый этап кубка России.

Ранее Гурейро сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.

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