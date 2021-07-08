Орлов: Черчесова сильно подвела его пресс-конференция

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение по поводу отставки с поста главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
Орлов: Черчесова сильно подвела его пресс-конференция
  • Reuters

«Считаю, что Черчесова сильно подвела его пресс-конференция. Все же ожидали, какую работу над ошибками он проведёт после Евро. Но, извините меня, делать вид, что ничего не произошло? Почему же он не признал свои ошибки? Ведь всем ясно, что команда оказалась не готова психологически к турниру. Разве мы увидели единый коллектив, единый кулак? На домашнем чемпионате мира Черчесову это удалось. А сейчас сборная была просто неуправляемой», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что считает Курбана Бердыева первым кандидатом на пост главного тренера, к которому стоит обратиться РФС.

«Он с его железной дисциплиной, с его тактическим пониманием футбола, со своим штабом может возглавить нашу национальную команду. Я всё-таки против иностранного тренера. Это лотерея. Надо понять менталитет русского игрока. Не всем это дано», — добавил Орлов.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее Зарема Салихова заявила, что одной сменой тренера РФС не должен ограничиваться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить