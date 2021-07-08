Орлов: Черчесова сильно подвела его пресс-конференция

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение по поводу отставки с поста главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«Считаю, что Черчесова сильно подвела его пресс-конференция. Все же ожидали, какую работу над ошибками он проведёт после Евро. Но, извините меня, делать вид, что ничего не произошло? Почему же он не признал свои ошибки? Ведь всем ясно, что команда оказалась не готова психологически к турниру. Разве мы увидели единый коллектив, единый кулак? На домашнем чемпионате мира Черчесову это удалось. А сейчас сборная была просто неуправляемой», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что считает Курбана Бердыева первым кандидатом на пост главного тренера, к которому стоит обратиться РФС.

«Он с его железной дисциплиной, с его тактическим пониманием футбола, со своим штабом может возглавить нашу национальную команду. Я всё-таки против иностранного тренера. Это лотерея. Надо понять менталитет русского игрока. Не всем это дано», — добавил Орлов.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее Зарема Салихова заявила, что одной сменой тренера РФС не должен ограничиваться.