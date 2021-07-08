Матыцин — об отставке Черчесова: российскому футболу нужны перемены

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение Российского футбольного союза о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Хочу поблагодарить Станислава Черчесова и весь тренерский штаб сборной России по футболу за пять лет работы. Все мы помним успешное выступление команды на домашнем чемпионате мира 2018 года — тогда вся страна гордилась игрой российских футболистов. Но сейчас всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

Он отметил, что необходимо провести комплексный анализ проблем, накопившихся в российском футболе, чтобы сборная России стала сильной.

«Надо внимательно проанализировать всю систему работы: подготовку кадров, принципы и объёмы финансирования в футболе, лимит на легионеров, работу системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействие с профессиональными клубами. Необходимо сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где сборная команда является одним из главных звеньев», — добавил министр спорта.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Чернышенко назвал увольнение Черчесова абсолютно оправданным и логичным решением.