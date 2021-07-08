Булыкин рассказал о возможных кандидатах на пост главного тренера сборной России

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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о возможных кандидатах на пост главного тренера национальной команды.
Булыкин рассказал о возможных кандидатах на пост главного тренера сборной России
  • РИА Новости

«Моё предпочтение — это иностранец, который уже знает, что такое сборная, и добивался результатов со сборной. Для меня это будет хороший вариант», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, таких специалистов много, например, Йоахим Лёв и Лоран Блан.

Со своей стороны, российский футболист Роман Широков в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что нужен тренер, у которого есть мотивация.

«Я больше склоняюсь к тренеру молодёжной сборной Германии», — сказал он, имея в виду Штефана Кунца.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о решении Российского футбольного союза досрочно прекратить действие контракта с ним и его штабом.

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