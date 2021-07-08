Быстров не видит ничего страшного в отставке Черчесова из сборной России

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) о расторжении контракта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

«Я, конечно же, ожидал, что будет отставка. Тренер не справился с главной задачей, не вывел команду из группы, из такой группы, из которой должен был выводить. А потом началась некая паника, нужно было себя оправдывать. Говорилось, что команда находится в идеальном физическом состоянии, все игроки готовы, но, к сожалению, по цифрам пробежали больше всех, а по игре этого не было видно. Ребята были потеряны, тренерский штаб не угадал с футболистами. Ничего страшного в отставке нет, придёт новый тренер», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Он отметил, что не имеет значения, станет ли новым наставником сборной иностранец или российский специалист.

«Важно, чтобы мы требовали от юношеских команд — начиная с 2005—2006 годов рождения и заканчивая молодёжной — чтобы они не играли в трусливый футбол, а чтобы игроки, которые будут подходить к основной сборной, были готовы играть против высококлассных футболистов, а не отсиживались десять матчей в обороне. Важно, чтобы новый тренер донёс эту мысль до руководителей РФС и тех, кто развивает сейчас российский футбол», — добавил Быстров.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее Вячеслав Колосков высказал мнение, что Черчесов запомнится как успешный тренер, выведший Россию в четвертьфинал ЧМ.