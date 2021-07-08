СМИ: Немецкий тренер является приоритетным кандидатом на смену Черчесову в сборной России

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Российский футбольный союз (РФС) в приоритетном порядке рассматривает специалиста из Германии на должность главного тренера сборной России.
СМИ: Немецкий тренер является приоритетным кандидатом на смену Черчесову в сборной России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости, не уточняя имени тренера.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Прежде в СМИ появлялась информацию о возможном назначении в российскую сборную экс-тренера сборной Германии Йоахима Лёва и бывшего наставника «Спартака» Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, что агент Виллаш-Боаша опроверг информацию о переговорах с РФС.

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