Дешам продолжит работу в сборной Франции по футболу

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Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре сообщил, что Дидье Дешам продолжит работу с национальной командой страны.
Дешам продолжит работу в сборной Франции по футболу
  • Reuters

«Дешам будет тренером сборной Франции на чемпионате мира в Катаре. Вопрос был решён за три минуты. Он хочет продолжить, я хочу того же. Не было споров по поводу того, что и как мы делаем. Я уважаю его, думаю, он относится ко мне и федерации так же», — приводит слова Ле Гре RMC Sport.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда дошла по четвертьфинала ЧМ-2014, финала Евро-2016, победила на ЧМ-2018 и вылетела с Евро-2020 на стадии 1/8 финала.

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