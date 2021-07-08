Дешам продолжит работу в сборной Франции по футболу

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре сообщил, что Дидье Дешам продолжит работу с национальной командой страны.

«Дешам будет тренером сборной Франции на чемпионате мира в Катаре. Вопрос был решён за три минуты. Он хочет продолжить, я хочу того же. Не было споров по поводу того, что и как мы делаем. Я уважаю его, думаю, он относится ко мне и федерации так же», — приводит слова Ле Гре RMC Sport.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда дошла по четвертьфинала ЧМ-2014, финала Евро-2016, победила на ЧМ-2018 и вылетела с Евро-2020 на стадии 1/8 финала.

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