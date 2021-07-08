В Госдуме прокомментировали отставку Черчесова

Председатель комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике Дмитрий Свищёв прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной России по футболу.

«Чтобы любому тренеру сформировать хорошую команду, ему нужен целый базис хороших игроков. Что у нас происходит? У нас во внутреннем чемпионате России российских спортсменов меньше, чем иностранных. Это потому, что уровень российских футболистов не отвечает уровню, который действует на сегодняшний день в европейских кубках», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, это говорит о том, что не хватает молодёжи. Есть два варианта решения: идти по пути Марио Фернандеса, чтобы быстро решить вопрос, либо создавать свою базу спортсменов, развивать футбол, но это не один год.

«Кто бы сейчас ни пришёл в команду (это может быть лучший иностранец, может быть лучший российский тренер, кто угодно), он не достигнет результата либо без непопулярных мер, как я сказал, либо мер, которые придут через несколько лет», — добавил Свищёв.

Со своей стороны, бывший тренер клуба «Зенит» Борис Раппопорт в беседе с телеканалом «360» выразил мнение, что стоит разрешить совмещение двух должностей, как было с Леонидом Слуцким, когда тот работал и в ЦСКА, и в сборной.

«Если бы кому-то из тренеров разрешили совмещать, это мог бы быть Семак. А уже после ЧМ в Катаре можно что-то решать окончательно», — сказал он.

Ранее Черчесов высказался о решении Российского футбольного союза досрочно прекратить действие контракта с ним и его штабом.