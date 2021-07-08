Гаджиев прокомментировал отставку Черчесова

Бывший главный тренер футбольных клубов «Амкар» и «Крылья Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной России по футболу.

«Я, конечно, за кого-то из своих. Здесь кто-то из иностранцев что-нибудь выиграл? Унаи Эмери не выиграл, а потом уехал в Европу и выиграл несколько раз. Роберто Манчини — тоже. Говорить о том, что мы пригласим тренера из-за рубежа и все наши проблемы решим, — это утопия», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его мнению, сборную мог бы возглавить, например, Курбан Бердыев.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством национальная команда страны вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018, однако на Евро-2020 не сумела попасть в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Черчесов прокомментировал своё увольнение из сборной России.