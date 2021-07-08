Рапопорт дал прогноз на матч между сборными Англии и Италии

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт дал прогноз на матч между сборными Англии и Италии в финале Евро-2020.

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт дал прогноз на матч между сборными Англии и Италии в финале Евро-2020.

«На меня игра Англии в последних двух матчах произвела большое впечатление. Очень мощная, быстрая, резкая команда. Играет в современном стиле. Но итальянцы... у них не менее интересная атака, много креативных игроков», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, на первый план выходит характер команды и правильная тактика.

Как предположил Рапопорт, в финале чемпионата будет серия пенальти и выиграет Италия.

Ранее бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 1966 года Владимир Пономарёв в беседе с НСН поделился ожиданиями от матча сборных Англии и Италии в финале Евро-2020.